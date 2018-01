São Caetano promete forte marcação O invicto São Caetano faz planos para não perder do Vasco da Gama, neste domingo, às 18 horas, em São Januário, e até sonha com uma vitória para recuperar os pontos perdidos em casa nos empates com Flamengo e Grêmio, ambos, por 1 a 1. A arma do Azulão seria uma forte marcação no meio-campo e a atenção redobrada no setor defensivo. "Eu seria hipócrita se falasse que vou enfrentar o Vasco no Rio e não vou cuidar da marcação. Mas, é claro, que vamos tentar a vitória. Todo jogo o São Caetano entra para vencer", afirmou o técnico Mário Sérgio após o treino de sexta-feira à tarde na Estância Santa Luzia. Diante de tantas variações nas escalações, o São Caetano chega a São Januário indefinido. O provável é a formação no esquema 3-5-2, com Daniel entrando no meio da defesa, Mineiro como lateral-direito e Marlon como lateral-esquerdo no lugar de Zé Carlos, que está machucado. No meio-campo, a vaga de Marco Aurélio, suspenso com três amarelos, deverá ficar com Fábio Santos, que acaba de cumprir suspensão. Este esquema funcionou bem nos dois empates fora de casa, tanto com o Cruzeiro, por 2 a 2, no Mineirão, como contra o Fortaleza, por 1 a 1, na capital cearense. "Mas precisamos marcar gols", alerta o atacante Adhemar, que ainda não marcou no Brasileirão . Ele está há dois meses sem marcar.