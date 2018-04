São Caetano promete mais 2 reforços A diretoria do São Caetano continua atrás de reforços e promete mais dois até o final de semana. Por enquanto, o time apresentou o lateral Russo, o volante Bruno Quadros, o meia Marco Aurélio e o atacante Somália. Por outro lado, dispensou o atacante Sandro Gaúcho e o meia Ênio, ambos do Mogi Mirim, o lateral-esquerdo Paulo César e o atacante Almir, que acertou com o Fortaleza. Do time titular, o São Caetano perdeu dois jogadores: o lateral Mancini, devolvido ao Atlético-MG, e o centroavante Magrão, que retornou para o Botafogo carioca. O meia Esquerdinha estaria nos planos do Santos, mas não existe nada definido. O jogador está treinando normalmente com o grupo em Águas de Lindóia, na região serrana de Bragança Paulista. O meia Adãozinho foi o último a se apresentar, mas também já está treinando normalmente.