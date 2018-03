São Caetano promete mais um título em 2004 O São Caetano não vai parar após o seu primeiro título de prestígio. Apesar da conquista do inédito Campeonato Paulista, o clube pretende alçar vôos mais altos ainda nesta temporada. O objetivo da diretoria é aproveitar os investimentos feitos para conquistar, pelo menos, mais um título nas duas competições que participará: a Copa Libertadores da América, já na segunda fase, e o Campeonato Brasileiro. Quem garante isso é o prefeito de São Caetano do Sul, Luis Tortorello, considerado um dos idealizadores do plano de sucesso do clube. Ex-dirigente do clube, ele garante que seu time não vai parar neste primeiro título. "Gastamos para formar um grupo de jogadores muito forte. Então temos que tirar o máximo disso. Tenho convicção de que vamos brigar por outro título", comenta eufórico. O entusiasmo aumenta com o crescimento dos números de forma geral. "A exposição da ?marca São Caetano? está cada vez maior e a cidade está participando mais do clube", afirma o presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza. Cerca de 10 mil torcedores estiveram no Pacaembu domingo e a diretoria estima que 50 mil pessoas participaram da festa da conquista, centralizada na Avenida Goiás, após o jogo. "A participação popular é mais um combustível para nos motivar"" completa Nairo. Ele garante que nenhum jogador deixará o clube já e admite que pode buscar reforços caso a comissão técnica considere necessário. Para o resto da temporada estão contratados mais dois jogadores: o atacante Fábio Reis, ex-Santo André, e o meia Fábio Baiano, ex-Flamengo. Ambos já treinam no clube.