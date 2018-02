São Caetano promete manter pegada Manter a mesma "pegada", muita força na marcação e disposição para vencer os jogos. Estas são as orientações do técnico Estevam Soares aos jogadores do São Caetano reconduzido às primeiras posições do Campeonato Paulista. A meta, agora, é manter a posição e assegurar uma vaga na Copa do Brasil de 2006. Foram sete pontos em três jogos sob o comando do Estevam Soares. O time saltou de oitavo para a quarto lugar, com 26 pontos, e, agora, pode tanto lutar para se manter nesta posição como sonhar em subir um pouco. "Acho que só o título está definido com o São Paulo", afirma Soares. Desde quando assumiu o time, o técnico estudou minuciosamente os seus adversários. Restam quatro jogos, dois deles contra times fora do risco do rebaixamento - Portuguesa Santista e Mogi - que vão ser enfrentados no ABC. E dois clubes ameaçados - União Barbarense e Portuguesa - que serão encarados fora de casa. O plano inicial é "matar" os seis pontos em casa e buscar dois empates fora. O primeiro desafio será contra a Portuguesa Santista, nesta terça-feira à noite, no estádio Anacleto Campanella. Os jogadores se apresentam nesta manhã de segunda-feira, vão fazer um rápido treino tático e iniciarão a concentração. O lateral-direito Alessandro, expulso na vitória de 3 a 0 sobre o Atlético Sorocaba, deve ser substituído por Ceará.