São Caetano promete surpresa em Curitiba O reencontro entre os jogadores do São Caetano com seu ex-técnico, Mário Sérgio, sábado à tarde, na Arena da Baixada, promete se transformar num grande duelo pela circunstância natural: os dois lados se conhecem muito bem. O técnico Tite, porém, acha que pode surpreender o adversário pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo Tite, embora os dois lados se conheçam e já estiveram juntos até bem pouco tempo, a situação se apresentará diferente. "Os jogadores são os mesmos, mas há sempre alguma mudança que a gente imprimiu neste tempo que estamos à frente do elenco. Na medida do possível, espero surpreender o Atlético", comentou o técnico do Azulão, que se mantém em sexto lugar, com 62 pontos e sonhando com uma vaga na Copa Libertadores de 2004. O fator inovador pode se apresentar, justamente, na única mudança prevista para o time: a entrada de Thiago no lugar de Gustavo, suspenso com três cartões amarelos. "O Thiago é um zagueiro diferente, que além de marcar, sabe sair jogando e se apresenta no meio campo e até lá na frente como elemento surpresa", elogia. O novo titular da defesa já atuou 15 vezes neste Brasileiro, sendo considerado o quarto zagueiro, ou seja, a primeira opção para o trio titular formado por Dininho, Gustavo e Serginho. Os jogadores realizaram um treino técnico esta tarde, encerrando os preparativos nesta sexta-feira cedo com um recreativo.