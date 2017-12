São Caetano promete título por Serginho A morte de Serginho não pode e não vai comprometer o desempenho do São Caetano na reta final do Campeonato Brasileiro. No reencontro com o elenco, nesta segunda-feira pela manhã, Péricles Chamusca disse que o time tem a obrigação de arregimentar forças para ganhar o título e oferecê-lo ao companheiro morto em campo na quarta-feira, no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. O treinador assinalou: "Em um de seus últimos discursos, o próprio Serginho disse: ?Já está na hora de o São Caetano subir no caminhão de bombeiros outra vez e comemorar, como fez no Campeonato Paulista?. Esse é o nosso maior compromisso. Vamos nos unir nesse objetivo e oferecer a conquista do título ao Serginho." Quarta-feira, às 20h30, no Morumbi, São Caetano e São Paulo jogam os 31 minutos que deixaram de ser disputados na quarta-feira, quando Serginho desfaleceu em pleno gramado, morrendo pouco depois. Chamusca não contesta o fato de a CBF não ter marcado outra partida, mas entende que o confronto não deveria ser agora. "O ideal seria um novo jogo e não tão em cima. É, porém, o que diz o regulamento. E nós temos de superar também isso." Em seu depoimento, o técnico do São Caetano não quis dizer se sabia dos problemas cardíacos de Serginho: "Como treinador, só escalo quem está à disposição do departamento técnico."