São Caetano pronto para a guerra Os últimos dias se notabilizaram pelas trocas de elogios entre os atuais e os ex-profissionais do São Caetano. Sobrou confete para todos. Mas o clima de festa, com certeza, será substituído pela guerra por uma vaga nas semifinais, nesta quarta-feira à noite, no estádio Anacleto Campanella. O técnico Mário Sérgio poderia estar preparando uma surpresa para o Palmeiras de Jair Picerni, Magrão, Claudecir e Adãozinho. Mas se existe a expectativa sobre uma surpresa, parece impossível descobrir qualquer pista. Da boca de Mário Sérgio não sai absolutamente nada sobre a armação do time para este jogo decisivo contra o Palmeiras. "Será um jogo difícil, muito difícil...", desconversa. Só que desta vez, o São Caetano está 100% preparado para vencer qualquer adversário, como já comprovou sua campanha com aproveitamento total na fase inicial. Mesmo esquema - O mais provável é a manutenção do esquema 3-5-2. Fábio Santos, que estava suspenso, e Capixaba, pendurado com dois cartões amarelos, devem voltar ao meio-campo. Alguns jogadores são titulares absolutos, como o trio defensivo formado por Serginho, Dininho e Marco Aurélio. O ala-esquerdo Zé Carlos também ganhou a confiança do técnico, não só pela qualidade do seu futebol como pelos seus três gols marcados. No ataque, Marcinho tem lugar assegurado, o que às vezes não acontece com Adhemar, artilheiro do time com quatro gols. À parte o discurso de que "todos são titulares no meu time", Mário Sérgio mantém a disposição de não definir a escalação na véspera do jogo. Este fato sempre serviu para confundir o adversário. No ataque, por exemplo, ele ainda tem as opções do rápido Robert ou do habilidoso Anaílson. No meio-campo, Marlon e na lateral Rafael. Este quebra-cabeças seria a surpresa para o Palmeiras de Jair Picerni? "Até pode ser...Não vou aqui entregar o outro para o bandido", retruca o técnico do São Caetano. Ele só fala abertamente sobre os riscos deste jogo: "Infelizmente o regulamento é perigoso. Podemos perder toda a campanha positiva em apenas um jogo, com um resultado negativo. Então, é preciso manter a calma para buscar o resultado que nos interessa", revelou. No ataque - Na realidade, as alternativas usadas durante o Campeonato Paulista são bem conhecidas. O fator surpresa estaria na maneira do posicionamento do time dentro de campo, principalmente nos primeiros minutos. Mesmo tendo a vantagem do empate, Mário Sérgio promete atacar: "Não adianta pensar em jogar atrás, mas sabemos perfeitamente que o regulamento nos favorece". O time pode diminuir os espaços do adversário, tentando imprimir um ritmo forte no início para definir o placar. Depois apenas o manteria. "Eu estou lá para fazer gols", lembra o atacante Adhemar, perigoso nos chutes de longa distância e nas bolas paradas. O que ninguém aceita é a derrota neste momento, depois de um começo fulminante no Paulistão, com seis vitórias consecutivas. O time também vai defender uma invencibilidade de 20 jogos dentro de seu estádio. A última derrota aconteceu contra o Cerro Porteño, por 1 a 0, pela Copa Libertadores, dia 10 de abril do ano passado. Desde então, o Azulão venceu 17 jogos e empatou três. No clube ninguém admite perder este tabu contra o Palmeiras. O time está concentrado, desde segunda-feira, na Chácara Santa Luzia, em Mauá, treinando pouco, conversando bastante e pronto para passar às semifinais.