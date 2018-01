São Caetano pronto para a maratona Não é só o técnico Carlos Alberto Parreira da seleção brasileira que considera 14 jogadores titulares. No São Caetano, o técnico Tite também tem posição semelhante, garantindo que precisará de 17 ou 18 titulares para suportar o ritmo forte de duas competições: o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. ?Quando você tem pela frente uma série de jogos seguidos é impossível se manter a mesma escalação mais do que um jogo. São cartões, contusões e até mesmo o cansaço de alguns. É preciso ter equilíbrio para levar bem esta situação", comenta o técnico. É esta filosofia que ele passa para os jogadores, deixando todo o grupo super-motivado. ?Este é o nosso principal desafio." Serão nove jogos em 28 dias, a começar pelo dia 14 de setembro contra o Paysandu, em Belém, terminando dia 12 de outubro, contra o Santos, em casa. Sete jogos serão pelo Brasileiro e dois, diante do Santos, pela Sul-Americana. O elenco do São Caetano seguiu neste domingo para a cidade de Monte Sião, no Sul de Minas, onde ficará concentrado até quinta-feira.