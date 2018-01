São Caetano pronto para segurar o Vitória Disposto a conquistar pontos em Salvador, o São Caetano está definido para segurar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Tite confirmou a entrada do zagueiro Thiago no lugar de Dininho, suspenso com três cartões amarelos, e de Somália na vaga de Adhemar, expulso diante do Santos. "O mais provável é isso mesmo", comentou Tite, mantendo a base do time e também o esquema 3-5-2. Ele ainda testou durante a semana algumas mudanças no ataque, como as entradas de Denni e também com o aproveitamento de Matheus no meio-de-campo, com Marcinho atuando com mais liberdade no ataque. Mas optou pelo mais simples: a escalação de Somália. Ele será referência no ataque, com Warley tendo a responsabilidade de se movimentar pelos dois lados. Como realizou o coletivo-apronto na quinta-feira, Tite deixou os jogadores à vontade nesta sexta-feira à tarde. Sábado pela manhã haverá outro treino leve, com a viagem programada para o período da tarde. Antes do treinamento desta sexta-feira à tarde, o elenco do São Caetano recebeu a visita de um grupo de alunos da APAE, que cuida de crianças deficientes. Normalmente o clube recepciona alunos das escolas municipais, mas desta vez o grupo era especial. "É vendo a alegria destas crianças, que vivem com dificuldade, que a gente agradece a Deus por ter saúde para lutar na vida e em campo", disse Adhemar, um dos mais procurados pelos meninos.