São Caetano pronto para "superar tudo" O discurso de conspiração usado pelo técnico Tite após a derrota de 1 a 0 para o São Paulo, domingo, no estádio Anacleto Campanella, foi substituído nesta segunda-feira por palavras animadoras e que visam deixar os jogadores mais dentro da realidade do clube. Para o técnico, o São Caetano vai ter que buscar seu objetivo no Campeonato Brasileiro, que é garantir uma vaga na Copa Libertadores, "sabendo superar estas adversidades, como erros de arbitragem". Tite, bem mais calmo, nesta segunda-feira disse que seu time não mereceu perder domingo, mas que "reúne totais condições de se recuperar para somar os pontos necessários na competição". A receita é o time se superar em campo para ser sempre bem superior aos adversários. Apesar da derrota o time ocupa a sexta posição, com 62 pontos, mesmo número do Atlético-MG, que está em quinto lugar. O São Paulo chegou aos 65 pontos, em quarto, enquanto o Internacional soma 61 pontos, em sétimo. "Acho que esta situação só vai ser definida mesmo na última rodada, dado o equilíbrio entre os times", espera o treinador. Para o jogo contra o Atlético-PR, sábado, em Curitiba, a única baixa será o zagueiro Gustavo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Seu substituto natural é Thiago. O São Caetano continua com a melhor defesa, com 31 gols sofridos. A segunda-feira foi de folga geral, com a apresentação marcada para esta terça-feira no estádio, às 10 horas.