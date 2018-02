São Caetano quase inteiro no sábado O São Caetano vai jogar praticamente completo diante do União Barbarense, sábado à tarde, em Santa Bárbara d´Oeste, quando tentará a reabilitação no Campeonato Paulista. Apenas o zagueiro Thiago, suspenso com três cartões amarelos, não estará à disposição do técnico Estevam Soares. Em contrapartida, seis jogadores reforçam o grupo: o meia Fábio Pinto, o zagueiro Douglas, o atacante Luís Cláudio e Cláudio, que estavam machucados, além do lateral-direito Alessandro e do zagueiro Gustavo que estavam suspensos. "São jogadores importantes para o nosso grupo. Nesta hora precisamos de todos em boas condições de jogar", comentou o treinador ainda inconformado com o péssimo rendimento do time na derrota, em casa, para a Portuguesa Santista, por 2 a 0. Os jogadores participaram à tarde no estádio Anacleto Campanella de um treino técnico-tático. O time, porém, será confirmado somente após o tático marcado para esta sexta-feira cedo. O time do ABC é o quinto colocado no Campeonato Paulista com 26 pontos ganhos. Se a competição terminasse hoje, o Azulão estaria classificado à Copa do Brasil, que é seu principal objetivo.