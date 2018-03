São Caetano que manter retrospecto Se depender do retrospecto, o São Caetano tem grande chances de conseguir um bom resultado diante do São Paulo neste sábado, às 16 horas, no Morumbi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes se enfrentaram apenas quatro vezes em jogos oficiais, com três vitórias para o time do ABC e um empate. Mas o técnico Mário Sérgio nem gosta de falar sobre o tema. "Não podemos ficar preocupados com tabu, mas sim em jogar bem e somar pontos. Um a coisa é conseqüência da outra", disse ele. Nesta quinta-feira, na estância Santa Luzia, em Mauá, Mário Sérgio realizou o já tradicional treino secreto. Apesar de tanto mistério, uma coisa é certa. O zagueiro Dininho e o volante Marco Aurélio, com três cartões amarelos, não enfrentam o São Paulo. Serginho e Mineiro são cotados para ocupar as duas vagas.