São Caetano quer 10ª vitória em casa Não fosse a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o São Caetano estaria brigando por uma vaga na Copa Libertadores de 2005. A perda de 24 pontos, porém, ainda não está consumada, pois o clube entrou com recurso. Por isso, uma vitória sobre o Santos, neste domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, pode valer muito na busca pela classificação para o torneio continental. "Vencer é nosso objetivo sempre que entramos em campo. Já estávamos jogando por Serginho, mas agora para mostrar que continuamos fortes dentro de campo", avisou o técnico Péricles Chamusca, lembrando do jogador morto em campo, em partida contra o São Paulo, em outubro. Para vencer o Santos, o São Caetano conta com um excelente retrospecto no estádio Anacleto Campanella. Afinal, já são 9 vitórias seguidas em casa. A última derrota foi no dia 29 agosto, para o Flamengo (1 a 0). Depois, derrotou Figueirense (1 a 0), Grêmio (2 a 0), Coritiba (1 a 0), Goiás (2 a 0), Paysandu (3 a 0), Fluminense (2 a 0), Paraná Clube (2 a 1), Cruzeiro (4 a 1) e Corinthians (2 a 1). Mas o time teve uma semana conturbada, com a derrota para o Atlético-PR, por 5 a 2, em Curitiba, e a punição no STJD. "Vamos provar que estamos motivados e fortes na defesa" disse o goleiro Sílvio Luiz, que volta ao time depois de se recuperar de uma contratura muscular na coxa direita que o tirou, de última hora, do jogo da última rodada. As mudanças não ficam por aí, já que quatro jogadores estão suspensos com três cartões amarelos: Ceará, Dininho, Euller e Fabrício Carvalho. Assim, Marco Aurélio entra na vaga de Dininho e Mineiro será improvisado na lateral, para substituir Ceará. No meio-de-campo, o volante Paulo Miranda entra na vaga de Mineiro, enquanto Lúcio Flávio foi escolhido para municiar o ataque, agora formado por Marcinho e Warley. "Já joguei assim na frente várias vezes e não terei problemas. Mesmo porque, é um jogo importante e o que mais interessa é a vitória", comentou Marcinho. "Com tantas mudanças nunca é a mesma coisa, mas nossos jogadores são de qualidade", garantiu Chamusca, que manteve o esquema 3-5-2 e preferiu deixar o atacante Fernando Baiano como opção no banco por ele não estar no melhor de sua forma física.