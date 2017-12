São Caetano quer 3ª vitória seguida Recuperado no Campeonato Brasileiro, após vencer Corinthians e Atlético-PR, o São Caetano busca sua terceira vitória consecutiva para subir na tabela de classificação. O ânimo é tão grande que todos acreditam que podem se dar bem diante do Coritiba, neste sábado, às 16h, no estádio Couto Pereira, pela 20ª rodada. Coincidentemente, os dois times estão em ascensão e venceram seus dois últimos jogos. Na classificação, o time paulista leva um ligeira vantagem - com 31 pontos, em décimo lugar, três pontos a mais do que o time paranaense, em 12º. "Costumo dizer que só jogo para vencer, não importa se estamos em casa ou fora. Vamos respeitar o adversário, mas vamos buscar os três pontos", prometeu o atacante Edílson, que retorna ao time no lugar de Márcio Richards depois de cumprir suspensão automática por sua expulsão diante do Corinthians. Ele lamenta sua saída porque acha que vinha subindo de produção. "Cheguei bem fisicamente e só precisava de ritmo de jogo. Me sinto muito bem", concluiu. Outro que volta após suspensão é o volante Paulo Miranda, que entra no lugar de Júlio César. O volante Claudecir, expulso após marcar um gol de bicicleta, fica de fora, o mesmo acontecendo com o zagueiro Neto, que levou uma pancada no joelho no último treinamento. Em seu lugar, Levir está na dúvida entre o zagueiro Douglas e o meia Márcio Richards. Caso opte pela primeira opção, o time permanecerá no esquema 3-5-2, mas se acontecer o contrário, o esquema será alterado para o 4-4-2. O São Caetano defende um retrospecto favorável diante dos paranaenses. Em oito jogos disputados, venceu quatro, perdeu dois e empatou dois.