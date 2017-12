São Caetano quer a Libertadores no Sul O São Caetano entra em campo neste domingo com a velha máxima de que não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Desta forma, o objetivo do time do ABC é vencer o Juventude para praticamente antecipar sua vaga na Taça Libertadores da América em 2004. O jogo será disputado neste domingo, às 18 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com 71 pontos, em quinto lugar, o São Caetano pode se classificar desde que vença e o Coritiba não supere o Fortaleza, no Ceará. Caso contrário vai ter que decidir a vaga no confronto direto com o Internacional, na última rodada, no ABC. O São Caetano também buscará a reabilitação, uma vez que na última rodada perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã. E defenderá um tabu, porque nunca perdeu para clubes gaúchos. Em 13 confrontos, venceu sete e empatou seis. Diante do Juventude, foram duas vitórias e um empate. Antecipar a vaga é uma alternativa que todos no clube querem aproveitar, principalmente o técnico Tite que estará jogando em casa, uma vez que nasceu em Caxias, onde já dirigiu os dois times rivais - Caxias e Juventude. Um pouco de espião e de conselheiro, o técnico prefere ser cauteloso. "Será um jogo muito disputado no aspecto de marcação. Ninguém ganha ponto em Caxias de graça, sem esforço e luta", alerta o técnico apostando na força do seus sistema defensivo, o melhor do campeonato, com apenas 35 gols em 44 jogos. Coincidentemente, a defesa sofrerá duas mudanças. Gustavo e Serginho, suspensos, serão substituídos por Thiago e Paulinho, respectivamente. Como Marcinho foi vetado pelo departamento médico, o provável é que Luis Carlos Capixaba continue no meio campo, embora Anaílson e Matheus se apresentem como opções.