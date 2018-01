São Caetano quer aproveitar empolgação Depois de ganhar 3 pontos no tapetão, em julgamento de recurso contra o Paysandu, o São Caetano entra em campo empolgado para enfrentar o Corinthians, nesta quarta-feira, no Pacaembu. A decisão do STJD fez o time do ABC passar da 8ª para a 7ª posição no Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. O treinador Tite quer aproveitar o sucesso no tapetão para empolgar o elenco. "Esta vitória no tribunal deve servir para motivar ainda mais o grupo em busca de mais pontos. É o que vamos tentar fazer diante do Corinthians, que está motivado pela presença do novo técnico", afirmou, ao comentar a estréia de Júnior no Parque São Jorge. Tite confirmou a entrada do zagueiro Thiago no lugar de Gustavo, suspenso com três cartões amarelos. O volante Mineiro continua vetado pelo departamento médico, abrindo espaço para a permanência de Marcinho no meio-de-campo. E no ataque, estão mantidos Adhemar e Warley.