São Caetano quer contratar Zé Luís O São Caetano continua perdendo jogadores de seu elenco, mas sua diretoria promete manter o bom nível do elenco. O primeiro reforço para o Campeonato Paulista 2005 deve ser o volante Zé Luís, do Atlético-MG, que já defendeu Mogi Mirim e Marília. As negociações entre o time paulista e o empresário do jogador, o ex-zagueiro Wilson Gottardo, estão bem encaminhadas. Não há um prazo para que o negócio seja concluído, mas a intenção é definir tudo até o próximo dia 3 de janeiro. Por outro lado, sem contrato, o lateral-direito Ânderson Lima, aguarda propostas e não deve ficar no clube. Outro muito cobiçado é Fabrício Carvalho, na relação de reforços tanto do São Paulo como do Palmeiras. Aguardando de camarote, o técnico Zetti não perde a confiança na diretoria em formar um grupo forte, inclusive para buscar o bicampeonato paulista: "O objetivo da diretoria é manter o nível lá em cima. É natural que saiam alguns jogadores, mas outros vão chegar rapidamente. Nosso trabalho será agrupar o time", prevê.