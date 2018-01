São Caetano quer corrigir saída de bola e melhorar passe Com a confiança de que é possível levar o São Caetano à final do Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior planeja corrigir dois erros realçados no empate, por 1 a 1, na abertura das semifinais diante do São Paulo: acertar a saída de bola e aprimorar o passe. Estes são os pontos que devem ser melhorados para determinar o avanço do time do ABC na competição. ?Nós erramos demais na primeira partida e tivemos sorte de sair com empate. E a saída de bola foi o fator mais preocupante, principalmente no primeiro tempo. Toda hora entregávamos a bola de bandeja aos adversários e ficávamos expostos aos ataques deles?, explicou o treinador. Por isso mesmo, Júnior tem dado atenção especial aos treinos táticos. Corrigir o posicionamento dos zagueiros, laterais e volantes quando o time sai para o ataque tem tomado boa parte do tempo. A ordem também é redobrar a atenção na marcação e caprichar no passe. Os treinos táticos tomaram todo o tempo nesse início de semana. Se existe a preocupação com a parte tática, o mesmo não acontece com o time, que não deverá sofrer nenhuma mudança. Dorival Júnior deve se manter fiel à proposta de ?mexer no time somente em caso de necessidade?. A idéia é continua com o esquema 4-4-2, onde todos têm a obrigação de marcar e defender como se exige no futebol moderno.