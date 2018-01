São Caetano quer definir no Maranhão O time do São Caetano viaja nesta segunda-feira à noite para São Luís do Maranhão, onde enfrenta, quarta-feira, o Sampaio Corrêa, no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. A expectativa da diretoria, torcida e do técnico Mário Sérgio é de que a equipe evite a segunda partida já no Maranhão. Nesta fase da Copa do Brasil, o time que vencer por dois gols de diferença o primeiro jogo, fora de casa, se classifica automaticamente para a segunda fase, eliminando a necessidade do jogo da volta. A equipe embarca às 21h30, no Aeroporto de Cumbica. Mário Sérgio deve manter o time que vem jogando no Campeonato Paulista. No Estadual, a equipe, junto com a Portuguesa Santista, é a única com 100% de aproveitamento. Em dois jogos, foram duas vitórias: 3 a 0 na Portuguesa e 2 a 0 no Botafogo. Depois do jogo de quarta-feira, o São Caetano volta a atuar no Paulista, contra o Corinthians, no domingo, em São Paulo, pelo Grupo 3. O time do ABC, em dois jogos, somou seis pontos, um a menos que os líderes Corinthians e América.