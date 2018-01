São Caetano quer dois do União S. João A direção do São Caetano não confirma oficialmente, mas negocia dois jogadores com o União São João de Araras: o zagueiro Diguinho e o meia Juliano, que estavam emprestados no segundo semestre desta temporada. Diguinho, de 23 anos, defendeu o Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro, depois de uma rápida passagem pelo Borusia Dortmund, da Alemanha. Enquanto isso, Juliano, de 24 anos, participou da mesma competição pelo Paulista de Jundiaí, onde sagrou-se também campeão da Copa do Brasil. O volante Ângelo, que se desligou da Ponte Preta, também seria outro reforço. As novidades, porém, serão apresentadas dia 2 de janeiro, quando o elenco iniciará os trabalhos com o técnico Nelsinho Baptista, visando o Campeonato Paulista.