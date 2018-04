São Caetano quer encostar nos líderes O São Caetano quer aproveitar a chance de atuar em casa contra o Figueirense, nesta quarta-feira, às 20:30, para recuperar a imagem diante de sua torcida. É que no último confronto no estádio Anacleto Campanella, o Azulão perdeu para o Flamengo, por 1 a 0. A vitória também deixará o time bem perto dos primeiros colocados dentro do Campeonato Brasileiro. Na verdade, os dois objetivos podem ser definidos num só em termos de resultado. Se vencer, o São Caetano se reabilita e volta a brigar por uma vaga entre os quatro primeiros colocados. No momento, o time soma 43 pontos, estando em 9º lugar. A briga com o time catarinense também representa um degrau a mais na tabela, tanto que o confronto é considerado do tipo de seis pontos. "Ganhando a gente sobe um pouquinho, enquanto o Figueirense (41 pontos) fica para trás", diz o técnico Péricles Chamusca. Os jogadores se apresentaram nesta tarde, ainda sob o com astral provocado pela classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana confirmada após o empate de 2 a 2 com o Coritiba, sábado à noite, no ABC. Seu próximo adversário será o São Paulo, também e m dois jogos, em princípio, marcados para dia 15 e 22 de setembro, o primeiro deles em casa. Neste momento, porém, as atenções passam a ser voltadas exclusivamente para o jogo contra o Figueirense. Na última rodada, o São Caetano venceu outro catarinense, o Criciúma, por 4 a 0, em Santa Catarina. Para este jogo, a única baixa será o lateral-dire ito Anderson Lima, suspenso com três cartões amarelos. Em seu lugar vai entrar Ceará. Na preliminar deste jogo estarão jogando a seleção brasileira Sub-17, que disputará o Torneio Internacional de Futebol Copa Sendai, no Japão (de 18 a 23 deste mês), contra o time de juniores do São Caetano. Este amistoso servirá como preparação para o se lecionado, que conta com o lateral direito Jonas, do Azulão.