São Caetano quer enfrentar o Santos Acostumado a fazer mistérios na escalação do time, o técnico Mário Sérgio já escolheu para o São Caetano o adversário considerado ideal nas quartas-de-final do Campeonato Paulista: o Santos. Ele não faz questão de esconder de ninguém a sua predileção e até justifica sua escolha. "O Santos é o time do momento: campeão brasileiro, tem grandes jogadores e o apoio da mídia", argumenta. Na prática significa que se o São Caetano passar pelo Santos, poderá superar outros adversários que virem pela frente no Paulistão. "O time ganharia moral, o que é importante na reta final de qualquer competição", analisa o centroavante Adhemar. Os jogadores não parecem preocupados com o adversário. O experiente Ramalho acha que o time "não pode ficar escolhendo com quem quer jogar. Tem que encarar qualquer time". O goleiro Silvio Luiz tem uma posição parecida: "Acho que todo mundo conhece todo mundo. Não há segredo". Primeiro colocado no Grupo 3, com 100% de aproveitamento, o São Caetano vai enfrentar o segundo colocado por índice técnico, que pode ser o Santos, Guarani, Rio Branco, Santo André ou até mesmo o Palmeiras. Em clima de absoluta tranqüilidade, o São Caetano passa a semana para encerrar a fase inicial do Paulistão contra o Marília, domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella. Mário sérgio já avisou que não usará os jogadores com problemas de contusão ou cartão. Assim, Rafael, Marlon e Dininho, machucados, estão fora do jogo. O mesmo vale para Fábio Santos, que recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o União São João, por 2 a 1. Capixaba, Serginho e Marco Aurélio estão pendurados com dois cartões amarelos e também serão poupados.