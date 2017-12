São Caetano quer espírito de decisão Para evitar o rebaixamento para a Série B, o São Caetano ainda depende de um ponto contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é uma situação que não agrada a diretoria e nem o técnico Cuca, que exige do time uma mudança radical do discurso para a prática. Segundo ele, o "grupo precisa ter espírito de jogo". Este é um ponto que vai ser muito batido durante toda a semana no Estádio Anacleto Campanella, a partir desta terça-feira, quando os jogadores voltam aos treinos em dois períodos. "Não adianta falar em jogo do ano ou jogo da vida e dentro de campo não mostrar esta disposição, com mais gana, mais garra e até mesmo mais raiva." Diante deste defeito já detectado, Cuca considera como palavra chave, neste momento, a concentração. "Só com dedicação máxima, entrega de corpo e alma é que atingiremos nosso objetivo", explica o treinador. Com 49 pontos, em 17.º lugar, o São Caetano poderia ter se livrado do descenso se tivesse vencido o Coritiba, domingo, ao invés do empate por 1 a 1. Agora, pelo menos, não precisará da vitória. A promessa, porém, é outra: "Vamos para vencer e só pensar no empate no final do jogo, tipo uns 42 minutos, quando tudo estiver quase terminado". A diretoria não se manifestou sobre a possibilidade de oferecer um prêmio extra para seus jogadores, o que não é comum, bem como esta situação vivida pelo time. Mas há a possibilidade do clube mandar uma bonificação para o Brasiliense, já rebaixado vencer a Ponte Preta, que tem 48 pontos, e também está ameaçada. Tanto o time do ABC como o de Campinas têm 11% de chances de cair, contra 78% do Coritiba, que receberá o Internacional. Em princípio, não há nenhum problema com o time. O volante Júlio César cumpriu suspensão automática e o também volante Zé Luís, que sentiu dores na coxa direita, deve ser liberado para este jogo decisivo.