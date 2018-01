São Caetano quer esquecer derrota O São Caetano quer esquecer a derrota para o São Paulo, por 4 a 3, quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, e também a série de reclamações geradas contra a arbitragem de Rodrigo Martins Cintra. O técnico Zetti pediu aos jogadores que fiquem concentrados somente no próximo compromisso do time dentro do Campeonato Paulista, domingo, às 18 horas, contra o Guarani, em Campinas. "Se o Leão reclamou, em Santa Bárbara, porque perdeu dois pontos, eu reclamei porque acho que perdemos três pontos diante do São Paulo. Mas agora é pensar na recuperação", comentou o técnico preocupado em passar aos seus jogadores a tranqüilidade necessária para que a arbitragem não atrapalhe os futuros resultados. Com relação ao time, o certo é a volta do meia Marcinho, após cumprir suspensão automática. Nesta tarde ele marcou um gol no amistoso contra o ECO, de Osasco, no qual participaram vários jogadores reservas e juniores. O lateral-esquerdo Triguinho e o atacante Luís Cláudio, expulsos, ficarão de fora. Na lateral, a opção é Pará, de 17 anos. No ataque, o técnico tem três opções: Alessandro, Edu Salles e Neto Mineiro. A comissão técnica programou treinos em dois períodos nesta sexta-feira, em Mauá, e o recreativo no sábado cedo, no Anacleto Campanella, antes de seguir para Campinas. Novo exame - O atacante Fabrício Carvalho aguarda com ansiedade o resultado do laudo médico dos novos exames cardíacos realizados no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo. Ele está afastado preventivamente em virtude de uma arritmia cardíaca. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o resultado irá sair nesta sexta-feira. O caso de Fabrício chamou a atenção no clube depois da trágica morte do zagueiro Serginho, dia 17 de outubro, em pleno gramado do Morumbi, num jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Afastado dos treinos, ele passou o carnaval num retiro espiritual em Andradina, sua cidade natal. Ano passado foi artilheiro do Azulão no Campeonato Brasileiro, com 18 gols.