São Caetano quer Estevam Soares A diretoria do São Caetano pretende anunciar ainda nesta quinta-feira o nome do substituto do técnico Zetti, demitido na madrugada desta quinta-feira, horas depois da eliminação do time na segunda fase da Copa do Brasil, com o empate em casa diante do Treze, da Paraíba. O nome mais cotado para assumir a vaga é o de Estevam Soares, ex-Palmeiras. Zetti deverá estar no clube na manhã desta quinta para assinar a rescisão do contrato e se despedir dos jogadores. À tarde, a diretoria planeja anunciar o novo treinador. Contratado no início do ano, Zetti chegou ao clube cercado de muita expectativa, afinal já havia levado o Paulista de Jundiaí ao vice-campeonato paulista e o Fortaleza de volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Mas Zetti não se deu bem no São Caetano. Sob seu comando, o time foi mal no Estadual - ocupa apenas a sétima posição, com 19 pontos ganhos, em 12 rodadas. Sem chances de conquistar o Paulistão, a diretoria depositava todas as suas esperanças na Copa do Brasil para salvar o semestre.