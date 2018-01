São Caetano quer ganhar 14 pontos Os treinos físicos e com bola foram relegados a segundo plano nesta terça-feira no São Caetano. Ao invés de intensificar os treinamentos para o jogo diante do Atlético-PR, sábado, em Curitiba, o técnico Tite preferiu expor aos seus comandados como pretende garantir uma vaga na Taça Libertadores de 2004. Pelos seus cálculos o time terá que somar 14 dos 21 pontos que vai disputar até o final do Campeonato Brasileiro. No momento, o time do ABC é sexto colocado, com 62 pontos. Com os 14 pontos sonhados chegará aos 76 pontos. Este percentual de 66% é "muito paupável", segundo o técnico, desde que o elenco mantenha a mesma determinação e vontade demonstrada até agora. ?Se mantivermos nosso ritmo, respeitando os adversários, mas buscando sempre as vitórias, tenho certeza de que podemos atingir nosso objetivo", comentou o técnico, fazendo questão de transmitir muita confiança aos seus comandados. Da teoria para a prática, as contas são feitas em cima dos sete próximos jogos, quatro deles fora de casa. Além do Atlético-PR, o São Caetano enfrentará Guarani, Fluminense e Juventude longe de sua torcida. No Estádio Anacleto Campanella vai receber Bahia, Goiás e Internacional. Explicado aos jogadores o que é necessário, a comissão técnica iniciou os trabalhos de campo para o próximo jogo. A única mudança já está definida na defesa, onde Thiago ocupará a vaga de Gustavo, suspenso com três cartões amarelos.