São Caetano quer ganhar pontos no STJD O São Caetano também quer aproveitar a onda de recursos dentro do Campeonato Brasileiro e pretende ganhar dois pontos do jogo que empatou com o Flamengo, em 1 a 1, no dia 16 de abril, no estádio Anacleto Campanella. A alegação para o recurso é a suspeita de que o lateral direito Luciano Baiano teria atuado sem ter a documentação devidamente regularizada. O problema seria no prazo de inscrição ou mesmo na ausência de seu nome no BID (Boletim Informativo Diário). Este problema já teria ocorrido um jogo antes, quando o Flamengo venceu o Fluminense, por 4 a 0. A direção do clube alega que conseguiu junto a Luiz Sveiter, presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), uma liminar garantindo o uso do atleta, mesmo ele não constando no BID. A direção do São Caetano, porém, acha que o Flamengo se enquadra nas mesmas circunstâncias de outros dois clubes, Guarani e Ponte Preta, recentemente penalizados no Tribunal. O Guarani foi eliminado da Copa do Brasil, perdendo a vaga para o Vila Nova(GO) , por causa de Leandro Guerreiro. A Ponte perdeu um ponto com reversão de mais dois para o Internacional-RS e deve ser penalizada, na sessão da próxima terça-feira, com a perda de três pontos conquistados na vitória sobre o Juventude, por 1 a 0, ambas pelo Campeonato Brasileiro. O time campineiro teria escalado o volante Roberto irregularmente. Ele estava suspenso por dois jogos ainda pelo Brasileiro do ano passado.