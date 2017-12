São Caetano quer Ivo Wortmann A fraca campanha dentro do Campeonato Brasileiro derrubou o terceiro técnico no São Caetano. Jair Picerni deixou o clube no início da tarde desta terça-feira e a diretoria saiu à caça de um substituto. Gallo, ex-Santos, não quis nem ouvir a proposta, talvez na esperança de voltar ao comando na Vila Belmiro, e Márcio Bittencourt, ex-Corinthians, preferiu cumprir seu compromisso com o Brasiliense. A bola da vez é Ivo Wortmann, ex-Juventude, e que acaba de retornar do Dínamo de Moscou, da Rússia. A missão do novo técnico será livrar o time da ameaça do rebaixamento para a Série B. O São Caetano soma apenas 44 pontos, ocupando a perigosa 16.ª posição, separado por apenas três pontos do Figueirense, o primeiro clube no bloco dos ameaçados pelo descenso. Duas situações complicaram a vida de Picerni no São Caetano. Uma delas é o fato de ter perdido os últimos três jogos para São Paulo (1 a 0), Botafogo (1 a 0) e Vasco da Gama (2 a 1). A outra é referente ao elenco. Para o ex-técnico havia um exagero no número de jogadores, tanto que defendia o afastamento, pelo menos provisório, de alguns jogadores. O presidente Nairo Ferreira não aceitou o pedido, mesmo porque muitos jogadores são "compromissados" com empresários parceiros do clube. "Houve um conflito, por isso achei melhor sair, porque aqui eu tenho muitos amigos", explicou Picerni, à tarde. Dos três treinadores que passaram pelo cargo no Brasileiro, o que mais durou no cargo foi o atual ponte-pretano Estevam Soares. Em 13 jogos, ele conseguiu seis vitórias, três empates e sofreu quatro derrotas. Com ele o time teve uma boa campanha, chegando ao sétimo lugar. Os seus sucessores, porém, foram um desastre. Levir Culpi, em nove jogos, só conseguiu duas vitórias, dois empates e acumulou cinco derrotas. Jair Picerni comandou o time por 12 jogos, com três vitórias, três empates e seis derrotas. Além deles, o time também foi comandado por três jogos pelo auxiliar Dino Camargo, que conseguiu uma vitória e sofreu duas derrotas. É, justamente, Dino quem comandou os treinos físicos e técnicos nesta tarde no gramado do Estádio Anacleto Campanella. Provavelmente ele comandará o time diante do Juventude, domingo, em Caxias do Sul (RS), por outra coincidência, ex-clube de Wortman antes de sua breve passagem pelo futebol do exterior.