São Caetano quer manter o desempenho Depois de chegar pela primeira vez ao grupo dos cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o São Caetano vai lutar nas últimas oito rodadas para permanecer alí. A sua próxima missão é segurar o São Paulo, domingo, no estádio Anacleto Campanella, em ouro jogo considerado de seis pontos. Na quarta-feira, o Azulão venceu o Coritiba, por 2 a 0, outro time que também sonha em disputar a Copa Libertadores em 2004, atingindo os 62 pontos. "Precisamos manter este mesmo ritmo e somar estes três pontos", comentou o técnico Tite, aprovando a atua ção do time no último jogo, principalmente pelo "espírito de luta e pela forte pegada na marcação". Invicto há seis jogos na competição, o São Caetano atravessa bom momento, como provam os números. No returno o time tem a terceira melhor campanha (atrás de Cruzeiro e Goiás) com oito vitórias, três empates e três derrotas, totalizando 27 pontos. A sua d efesa continua sendo a melhor da competição com 30 gols. Para o jogo diante do São Paulo a grande dúvida é o ala-esquerdo Zé Carlos, que deixou o campo no primeiro tempo sentindo uma lesão muscular na coxa esquerda. Dificilmente ele será liberado pelo departamento médico. Marlon e Elivélton são as opções do tr einador. Por outro lado, Mineiro cumpriu suspensão automática e pode até reaparecer. Os jogadores treinaram levemente na quinta-feira à tarde, realizando treinos em dois períodos na sexta-feira. Um físico pela manhã e técnico-tático à tarde.