São Caetano quer manter o ritmo O São Caetano, definitivamente, está na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro. Para derrubar o Atlético-PR da liderança, a comissão técnica planeja manter nas últimas cinco rodadas o excelente nível de aproveitamento no returno, quando atingiu a marca de 75%. Os números positivos são estimulantes. Como já aconteceu nos dois últimos anos, o Azulão tem a melhor defesa da competição, com 36 gols. Em casa o time se tornou imbatível, tendo chegado à oitava vitória consecutiva, sábado à tarde, após golear o Cruzeiro, por 4 a 1. Além disso, na última semana somou nove pontos em três jogos, vencendo Ponte Preta (3 a 0, em Campinas), Paraná, por 2 a 1, e Cruzeiro, ambos no ABC. O Azulão soma 74 pontos. Outro fator importante é que o técnico Péricles Chamusca descobriu uma nova dupla de artilheiros, formada por Fabrício Carvalho, com 16 gols, e Fernando Baiano, com seis, três deles nos últimos três jogos. A partir desta segunda-feira, a comissão técnica vai traçar planos para as últimas cinco rodadas, começando pelo jogo contra o Internacional, domingo, dia 21, em Porto Alegre. Depois receberá o Corinthians, sairá contra o Atlético-PR, num jogo chave, e recepcionará o Santos, em outro confronto direto pelo título. O time vai encerrar sua participação contra o Atlético-MG, em Minas Gerais.