São Caetano quer os primeiros lugares O fator surpresa foi fundamental para a vitória do São Caetano sobre o Atlético Mineiro, por 3 a 2, sábado à noite, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. É o que pensa o técnico Estevam Soares que acredita ter surpreendido o técnico Tite ao escalar três atacantes: Jean, Edu Salles e Dimba. A primeira vitória conquistada fora de casa deixou o time do Grande ABC com 14 pontos, podendo sonhar com as primeiras posições a partir da próxima rodada quando enfrentará o Santos, no Estádio Anacleto Campanella, no domingo, dia 26. "Nós divulgamos que jogaríamos com três zagueiros e três volantes, mas na verdade entramos com três atacantes. E isso complicou o esquema deles", acredita o técnico, que também elogiou a atuação do volante Claudecir, que marcou dois gols. "Ele é muito bom quando desce ao ataque, mas não é segredo para ninguém", completou.