São Caetano quer recuperar o fôlego Depois de conseguir se aproximar dos líderes do Campeonato paulista com a vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, 1 a 0, o técnico Zetti tem outra preocupação no momento: a parte física. E foi em cima disso que o elenco do São Caetano se preparou nesta quarta-feira em Mauá. O trabalho ficou quase todo entregue ao preparador físico Fernando Moreno. "Aproveitamos esta folga no meio de semana para dar uma puxada na parte física, porque houve prejuízo com a falta da pré-temporada", explicou Moreno. Na quinta-feira, o treinador começa a realizar a preparação para o próximo jogo, contra o Rio Branco em Americana, no sábado de carnaval. Zetti já poderá contar com os meias Fábio Pinto e Canindé, contratados recentemente. Eles estavam regularizando suas documentações. O atacante Alessandro, último contratado, já está trabalhando a parte física. No entanto, problemas burocráticos ainda impedem sua liberação. Apesar das caras novas, poucas mudanças serão realizadas no time. O lateral-direito Alessandro não poderá jogar em Americana. Ele foi julgado pelo TJD por causa da expulsão contra o Paulista e pegou dois jogos de suspensão. Ceará vai continuar na posição. Os zagueiros Gustavo e Neto permanecem no departamento médico, com isso a dupla Thiago e Ronaldo Thuram deverão ser mantidos entre os titulares.