São Caetano quer se vingar do América-MEX O São Caetano vai tentar levar adiante seu sonho de conquistar a Taça Libertadores da América, nesta quarta-feira, às 19h15, no Estádio Anacleto Campanella, contra o América do México. Mais do que dar o troco ou se vingar do time mexicano, o time do ABC precisa vencer para ficar em situação confortável no jogo de volta, dia 11, válido pela segunda fase. O principal desafio é bater no adversário que o superou duas vezes na primeira fase pelo Grupo 1, vencendo a equipe brasileira, por 2 a 1, tanto no Brasil como no México. Os jogadores não usam a palavra vingança, mas demonstram estar com o time mexicano ?engasgado no pescoço?. "Nós temos que avaliar os erros que cometemos para não repetir agora", diz o goleiro Silvio Luiz, que rompeu a barreira dos 320 jogos com a camisa do atual campeão paulista. O técnico Muricy Ramalho também acha assim, tanto que apontou aos jogadores as falhas cometidas pelo time na marcação nos jogos anteriores. "O ponto forte deles é a jogada aérea. Pegam a bola e mandam para a grande área, então precisamos ter atenção e não vacilar", aponta Muricy para o caminho a neutralizar. Mas para ultrapassar a marcação de duas linhas de quatro será preciso muito mais. "Temos que virar o jogo em velocidade, de uma lateral para outra, explorando bem as beiradas do campo. Se não funcionar, então a saída é a mesma deles: levantar a bola na área." Tanto que no ataque estão confirmados Somália e Fabrício Carvalho. A opção pela velocidade e pelos contra-ataques ficará para o segundo tempo, com as opções de Euller e Warley. O time, porém, continua sem tempo para treinar devido à seqüência de jogos. Os jogadores participaram nesta tarde de um rápido treino tático, quando o time ficou praticamente definido. A novidade será a volta de Dininho, recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo. Ele volta no lugar de Gustavo, que atuou nos últimos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, nos empates, por 1 a 1, contra Guarani e Flamengo.