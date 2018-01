São Caetano quer ser "asa negra" corintiana O São Caetano quer tirar o máximo de proveito do retrospecto positivo que tem sobre o Corinthians, fato já lembrado com ênfase pelos próprios adversários. Se depender do técnico Mário Sérgio, o estádio Anacleto Campanella vai continuar como "asa negra" dos corintianos, mesmo porque vale a manutenção da invencibilidade do Azulão diante de sua torcida no Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 16 horas, com transmissão ao vivo da TV Globo. Nos planos de Mário Sérgio, a vitória é ponto básico para as pretensões do clube dentro da competição. "Jogando em casa nós temos mesmo que vencer para somar três pontos. O empate só dá um ponto, o que é muito pouco para um campeonato de pontos corridos" , afirma o técnico, que comandou o time nas duas últimas vitórias sobre o adversário, ambas por 3 a 0. "O resultado não interessa porque são apenas números. Mas a vitória é primordial", garante. A campanha dentro de casa é boa, mas não perfeita: em cinco jogos, venceu três e empatou dois. O São Caetano soma 15 pontos, ocupando a 12ª posição. O meia Luis Carlos Capixaba, homem-forte do técnico em campo, também endossa as palavras do seu comandante. "É matar ou morrer. Se der espaço para um time como do Corinthians, a gente não segura lá atrás". Durante a semana, Mário Sérgio teve que superar vários problemas. Dois titulares estão suspensos: o volante Marco Aurélio, expulso no empate sem gols com a Ponte Preta, e o lateral Zé Carlos, que cumpre seu terceiro e último jogo de suspensão. Outros dois titulares estão machucados: o zagueiro Serginho e o atacante Adhemar. Embora jogando em casa, o São Caetano não será maioria nas arquibancadas. E o técnico Mário Sérgio, como de costume, não terá sossego em relação aos torcedores que pegam no seu pé e o chamam de retranqueiro. Ele rebate: "Sempre jogo para vencer".