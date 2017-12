São Caetano quer ser visitante ingrato A campanha irregular do São Caetano no Campeonato Brasileiro deixou o time numa situação interessante: está perto de somar mais pontos fora de casa do que dentro do estádio Anacleto Campanella. Para tanto, precisa vencer o Botafogo, nesta quinta-feira. no Rio de Janeiro, pela 36.ª rodada. Até agora, o time do ABC somou 24 pontos em casa e 21 pontos fora, sendo o sexto melhor visitante. Em seu campo, o time faz apenas a 19.ª campanha entre todos os 22 participantes. Para o técnico Jair Picerni, estes números servem para mostrar a irregularidade do time na competição. Ele sempre lembra que o time venceu oito dos últimos 15 pontos disputados, numa campanha regular, mas acha que é preciso melhorar muito. ?Temos que ter mais equilíbrio porque o normal é vencer em casa e somar uns pontinhos fora?. Para vencer o Botafogo, o técnico confirmou que vai mesmo escalar três atacantes: Edilson, Jean e Somália. O time deve ser confirmado após o treino previsto para esta quarta.