São Caetano quer tirar proveito do cansaço do São Paulo Além de prometer uma postura diferente do São Caetano no segundo jogo diante do São Paulo, neste sábado, no Morumbi, pelas semifinais do Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior admitiu que o adversário vai sentir ?um desgaste natural? pela sua participação na Copa Libertadores da América. ?Eles praticamente não vão treinar porque viajaram de madrugada, não fizeram nada na quinta-feira e vão treinar leve na sexta?, avaliou o próprio treinador do São Caetano. Apesar disso, ele reforçou junto aos seus jogadores o respeito pelo adversário, apontado como favorito para chegar à final. ?Ninguém em sã consciência pode duvidar da qualidade do elenco do São Paulo?, concluiu. Soma-se a tudo isso o fato de o adversário atuar em casa, no Morumbi. Ao contrário do São Paulo, o São Caetano teve a semana toda para trabalhar e acertar as deficiências apresentadas no empate inicial, por 1 a 1, no Pacaembu. Júnior tem certeza que seu time pode apresentar um melhor toque de bola, resultando em menos contra-ataques do São Paulo e em um volume ofensivo maior. A tranqüilidade é tanta que a escalação já está confirmada desde o início da semana. Não haverá mudanças. Apenas o goleiro reserva Mauro foi poupado dos últimos treinos, por estar gripado.