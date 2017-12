São Caetano quer vencer em casa Após a vitória surpreendente sobre o Corinthians, no último sábado, por 2 a 0, o clima de confiança voltou ao São Caetano. No entanto, apesar da alegria, o time do ABC tem um tabu a quebrar nesta quarta-feira, quando recebe o Atlético-PR, às 19h30, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Anacleto Campanella. Há três rodadas não vence em casa, talvez justificando a sua campanha com 28 pontos, em décimo lugar. O time paranaense soma 22 pontos, em 15.º, mas vem reagindo na competição. A última vitória do São Caetano em casa aconteceu no último dia 9 de julho, contra a Ponte Preta (2 a 1). Alguns torcedores até andaram se estranhando com o técnico Levir Culpi após o empate de 1 a 1 com o Juventude. Antes disso, o time empatou com o Paraná, também, por 1 a 1, e perdeu do Botafogo, por 1 a 0. Nos últimos dias, Levir chamou a atenção dos seus jogadores. Segundo ele, as vitórias em casa tornaram-se obrigatórias, uma vez que o principal objetivo é alcançar pelo menos as quatro primeiras posições. "Não podemos deixar de vencer em casa. Nosso objetivo é estar entre os líderes", justificou. Sendo assim, seu time será todo ataque. Levir resolveu até mudar o esquema tático: deixou o 4-4-2, para montar o time no 3-5-2. O volante Paulo Miranda e o atacante Edílson, expulsos no Pacaembu, estão de fora. Na vaga de Miranda, entra o zagueiro Gustavo e no lugar de Edílson, o escolhido é Lúcio Flávio. Com esta mudança, o meia Márcio Richards será deslocado para o ataque.