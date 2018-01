São Caetano radicaliza na armação O setor de criação vem sendo o principal problema do técnico Estevam Soares no São Caetano. Ele não consegue firmar nenhum jogador na posição: Fábio Pinto, Anaílson e Canindé se revezam no setor, mas nenhum deles consegue agarrar a camisa titular. Diante disso, o treinador pretende radicalizar para a partida do próximo sábado, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, escalando um volante na posição: Claudecir. Esta não será a primeira vez que Claudecir vai realizar esta função. Em 2002, no mesmo Azulão, sob o comando do técnico Mário Sérgio, Claudecir e Magrão se revezavam na meia. Suas atuações foram tão boas que o Palmeiras, dono de seus direitos na época, pediu a reintegração de ambos. O jogador está esperançoso de se sair bem. "Gosto de jogar ali, mesmo porque fico com mais liberdade para apoiar o ataque". O treinador sacou o meia Anaílson e promoveu a volta do zagueiro Douglas ao time titular. Assim, o Azulão volta a jogar com três zagueiros - Neto, Thiago e Douglas - e ainda tem a proteção de outros três volantes: Pingo, Claudecir e Zé Luis. Dois desfalques já estavam certos no meio campo por suspensão: Paulo Miranda e Júlio César. O São Caetano é o décimo colocado no Campeonato Brasileiro com 11 pontos ganhos.