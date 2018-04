São Caetano reage e empata com o Monte Azul no ABC

Em um jogo bastante movimentado, São Caetano e Monte Azul ficaram no empate, por 2 a 2, na noite deste sábado, no Estádio Anacleto Campanella, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time visitante estava vencendo por dois gols de vantagem, ambos anotados por Borebi, mas o São Caetano empatou com Hugo e Eduardo.

Veja também:

RESULTADOS / CLASSIFICAÇÃO

Assim, o time do ABC é o quarto colocado, com oito pontos. O Monte Azul ainda não venceu no campeonato e, com três pontos, é o 17.º colocado.

Atuando como mandante, o São Caetano começou em cima e com maior volume de jogo acuou o Monte Azul no campo de defesa. Apesar disso, saiu atrás do placar. Aos 27 minutos, após cobrança de escanteio, Ávalos desviou a bola dentro da área e Borebi mandou no canto esquerdo de Luiz.

No segundo tempo, o Monte Azul ampliou aos 17 minutos. Jeff Silva cruzou da esquerda, o goleiro Luiz socou a bola, que acertou Borebi e entrou. Mesmo em desvantagem, o time da casa foi buscar o resultado e chegou ao empate.

Aos 22 minutos, Wanderley cruzou e Hugo tocou de cabeça para fazer o primeiro gol. O empate saiu aos 33. Após cobrança de escanteio, Eduardo desviou de cabeça e mandou para dentro do gol.

Agora, pela sexta rodada da competição, os dois times voltam a campo na quarta-feira. O São Caetano encara o São Paulo, às 21h50, na Arena Barueri. Enquanto isso, o Monte Azul joga mais cedo, às 19h30, quando recebe o Ituano, no Estádio AMA, em Monte Azul Paulista.

SÃO CAETANO 2 X 2 MONTE AZUL

São Caetano - Luiz; Patrício (Wendell), Glauber, Anderson Marques e Bruno Recife; Jairo, Romário (Eduardo), Éverton Ribeiro e Luciano Mandi; Wanderley (Nirvana) e Hugo. Técnico: Antônio Carlos

Monte Azul - Luis Carlos; Dedê, Ávalos, Cléber Carioca e Ferrari; Rafael Fefo, Luciano Sorriso (Raí), Jeff Silva e Marcelinho (André Cunha); Marcelo Mariano (Neto Maranhão) e Borebi. Técnico: Edison Só

Gols - Borebi, aos 27 minutos do primeiro tempo; Borebi, aos 17, Hugo, aos 22, e Eduardo, aos 33 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Demetrius Pinto Candançan

Cartões amarelos - Bruno Recife, Cléber Carioca, Marcelo Mariano e Neto Maranhão

Renda - R$ 13.760,00

Público - 753 pagantes

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)