São Caetano reage no final e empata com Paulista por 2 a 2 O Paulista chegou a estar vencendo por 2 a 0, mas o São Caetano reagiu e, com dois gols nos últimos cinco minutos, conseguiu um empate de 2 a 2 no jogo desta quarta-feira, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O empate fora de casa manteve o São Caetano entre os quatro primeiros colocados do Paulistão, agora com 23 pontos. Já o Paulista, com 22 pontos, também está na briga pela classificação para a semifinal, mas fora do grupo que garante vaga. No começo, o Paulista se mostrou mais consciente em campo e pressionou o São Caetano. Assim, o time da casa criou diversas oportunidades de gol, enquanto os visitantes se limitavam a alguns raros contra-ataques. O primeiro gol saiu em jogada de bola parada, aos 21 minutos. O zagueiro Marcus Vinícius cobrou falta e contou com a falha do goleiro Luiz para fazer 1 a 0 para o Paulista. Mesmo vencendo, a equipe de Jundiaí continuou pressionando e chegou ao segundo gol aos 45. O volante Réver marcou de cabeça, após escanteio cobrado por Gláucio. No segundo tempo, o São Caetano conseguiu equilibrar o jogo, principalmente por conta das entradas de Canindé e Leandro Lima. Apesar disso, o Paulista conseguia controlar o resultado com um bom toque de bola. Mas, quando a partida parecia caminhar para a vitória do Paulista, veio a reação do São Caetano. Aproveitando falha da defesa, o Luiz Henrique invadiu a área e descontou para os visitantes aos 40 minutos. O gol deu novo ânimo ao time do ABC, que pressionou em busca do empate. Aí, aos 45 minutos, Somália recebeu lançamento na área e ajeitou de cabeça para Canindé empatar. Na comemoração, o autor do gol foi expulso e saiu de campo reclamando. ?Só fui festejar, não fiz nada demais. É um absurdo?, disse o jogador do São Caetano. Mais contente estava o técnico do São Caetano. ?Tivemos poder de reação diante de um time forte e muito bem armado. O empate foi justo?, afirmou Dorival Júnior. Do lado do Paulista, o treinador Vagner Mancini lamentou ?as falhas no final do jogo." No próximo domingo, às 16 horas, o Paulista volta a campo para enfrentar o Noroeste, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Já o São Caetano jogará contra o Sertãozinho, no sábado, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. PAULISTA 2 x 2 SÃO CAETANO Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinicius e Fábio Vidal; Rever, Marcelo Oliveira, Diogo (Rodrigo Fabri) e Gláucio (Fábio Gomes); Marcos Denner (Leandrinho) e Gilsinho. Técnico: Vágner Mancini. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luis Maranhão, Ademir Sopa (Canindé) e Douglas (Leandro Lima); Luiz Henrique e Somália. Técnico: Dorival Junior. Gols - Marcus Vinícius, aos 21, e Rever, aos 45 minutos do primeiro tempo; Luiz Henrique, aos 40, e Canindé, aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Cartões amarelos - Gilsinho, Somália, Thiago, Maurício, Luís Maranhão, Leandro Lima, Fábio Vidal, Marco Aurélio, Glaydson e Canindé. Cartões vermelhos - Gilsinho e Canindé. Renda - R$ 29.786,00. Público - 4185 pagantes. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP).