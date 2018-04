São Caetano reanimado contra Coritiba Os jogadores do São Caetano se apresentaram à tarde no estádio Anacleto Campanella com o sentimento de dever cumprido. A goleada sobre o Criciúma, por 4 a 0, em Santa Catarina não alterou a posição do time na tabela de classificação, em nono lugar, mas agora com 43 pontos. Reabilitado da derrota em casa para o Flamengo, por 1 a 0, e com moral elevado o Azulão espera garantir sua passagem para a segunda fase da Copa Sul-Americana, sábado à noite, quando fará o segundo jogo com o Cori tiba, no ABC. O técnico Péricles Chamusca quer, justamente, aproveitar o novo ânimo do elenco para buscar a vaga. "Qualquer vitória é motivo de comemoração, ainda mais uma goleada sobre uma adversário difícil que costuma se agigantar em casa", comentou Chamusca que não pretende mudar o esquema 3-5-2 usado com sucesso nos últimos jogos. A dúvida ficará na possível volta de Gustavo, que cumpriu suspensão automática, ou na permanência de Serginho. Como venceu o primeiro jogo, por 2 a 1, em Curitiba, agora o São Caetano joga pelo empate. O jogo está marcado para sábado às 18h30. Os jogadores que não atuaram os 90 minutos em Santa Catarina treinaram mais forte a partir das 15h30 e os que jogaram só fizeram exercícios de relaxamento a partir das 16h15. Como não há tempo para muitos treinos, a comissão técnico programou um tático pela manhã de sexta-feira, quando o time deve ser confirmado. À tarde os jogadores iniciam ao regime de concentração. Pelo Campeonato Brasileiro, o São Caetano voltará a campo na próxima quarta-feira, em casa, diante do Figueirense.