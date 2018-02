São Caetano recebe o Sertãozinho de olho nas semifinais Com objetivos bastante diferentes dentro do Campeonato Paulista, São Caetano e Sertãozinho se enfrentam, neste sábado, às 18h10, no Estádio Anacleto Campanella, pela abertura da 13.ª rodada. O time do ABC é o quarto colocado, com 23 pontos, e sonha em chegar às semifinais. O visitante, um dos caçulas da temporada, está na zona de rebaixamento e ocupa a 17.ª colocação, com apenas nove. O São Caetano aparece como favorito, mesmo porque tem excelente retrospecto dentro de casa, onde já atuou em seus seis vezes, venceu quatro, empatou apenas uma e perdeu outra. E para se manter entre os quatro melhores colocados, vai ter que superar dois desfalques. O meia Canindé, que já marcou três vezes e é o vice-artilheiro do Azulão, foi expulso ao comemorar o gol do empate contra o Paulista, por 2 a 2, e terá de cumprir suspensão automática. Douglas continua como titular. Outra baixa é o volante Glaydson, suspenso com três cartões amarelos. Ele vai ser substituído por Marabá. No outro lado, o técnico Barbieri está com problemas. O Sertãozinho perdeu para o Juventus, por 1 a 0, e vai ter dois desfalques. O lateral-esquerdo Rondinelli foi expulso e será substituído por Jaílson. Ainda no setor defensivo, o zagueiro Erivelton recebeu o terceiro cartão amarelo e deixa a camisa para Diguinho. A dúvida do treinador é no ataque: Márcio Mixirica está com uma leve lesão no ombro e pode ser substituído por Cris. A rodada do Paulistão será completada no domingo, com outros nove jogos, com destaque para o clássico Santos x São Paulo, às 16 horas, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos. SÃO CAETANO X SERTÃOZINHO São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Marabá, Luis Maranhão, Ademir Sopa e Douglas; Luiz Henrique e Somália. Técnico: Dorival Júnior. Sertãozinho - Bruno; Eloy, Diguinho e Éder Gaúcho; Ricardo Lopes, Dic, Emerson, Paulo Santos e Jaílson; Márcio Mixirica (Cris) e Alex Terra. Técnico: Barbieri. Árbitro - Luciano Calabietto Quilichini. Horário - 18h10. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).