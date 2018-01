São Caetano recebe Ponte Preta no ABC Vencer a Ponte Preta para apagar a eliminação na Copa Sul-Americana é o objetivo do São Caetano, neste sábado, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 48 pontos, em oitavo lugar, o time do ABC tenta se manter nas primeiras posições e todos sabem que só a vitória interessa. "Em casa, a obrigação é nossa. Mas será um jogo difícil", diz o técnico Tite. Do lado da Ponte Preta, o ordem é somar pelo menos um ponto fora de casa. O time ocupa a 19ª posição, com 39 pontos, ainda não longe da zona de rebaixamento. "Fora de casa é mais fácil jogar, porque o adversário vem para cima e abre espaços", diz o técnico Abel Braga. Os dois times se enfrentaram apenas três vezes em campeonato brasileiros, com duas vitórias do Azulão e um empate. Neste mês completará 10 anos dos confrontos e nunca o São Caetano perdeu em nove jogos. Há, portanto, um pequeno tabu. Times prontos - Do lado do São Caetano, o técnico Tite não quis confirmar o time após o recreativo realizado pela manhã desta sexta-feira no próprio gramado do estádio Anacleto Campanella. Ele ganhou uma baixa inesperada: o volante Mineiro, com fortes dores musculares, está vetado pelo médico Paulo Forti. Na quarta-feira, o volante Marco Aurélio sofreu luxação no ombro direito e ficará três meses fora do time. Sem muitas opções, o técnico deve deslocar Fábio Santos para a ala direita promovendo o retorno de Zé Carlos na ala esquerda. Marcinho continuará no meio-campo, deixando o ataque com Adhemar e Warley. O esquema 3-5-2 continua intacto. Na Ponte Preta, o técnico Abel Braga não fez mistério para definir o time, com duas mudanças. Carlos Alexandre entra na lateral direita no lugar de Marquinhos, suspenso com três cartões amarelos. Este será o 50º jogo de Carlos Alexandre, que nunca se firmou como titular. No meio-de-campo, sem o experiente Romeu, vetado com uma lesão muscular, Adrianinho está confirmado e se reveza com Piá na função de segundo volante.