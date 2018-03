São Caetano recebe seu sucessor O São Caetano vai, mais uma vez, tentar se superar para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. É o que espera o técnico Mário Sérgio que deposita confiança em seus jogadores para segurar o motivado Paysandu, que de repente virou o time sensação do futebol brasileiro, um título que nas últimas temporadas era do clube do ABC. As equipes se encontram neste domingo, às 16 horas, no estádio Anacleto Campanella, pela sétima rodada. Neste ano o técnico Mário Sérgio quis desmistificar o rótulo de super time do São Caetano, resultado das excelentes campanhas em 2000 e 2001, quando foi vice-campeão da Copa João Havelange e do Brasileiro, além de chegar ao vice-título da Copa Libertadores em 2002. "Nosso time é limitado, nosso elenco é pequeno e estamos num patamar intermediário no futebol brasileiro", argumenta o técnico. Especialmente para este jogo ele tratou de valorizar o desempenho atual do adversário, "bem dirigido pelo Darío Pereyra e com excelentes jogadores". Invertido os papéis, o São Caetano tenta quebrar o jejum de vitórias. Sua última conquista aconteceu no dia 6 de abril, quando superou o Criciúma, por 3 a 2, no ABC, na sua única vitória neste Brasileiro. Mas a primeira derrota aconteceu na última rodada, quando caiu diante do Vasco, por 1 a 0, em São Januário, mas jogou bem. Por isso, para vencer vale tudo "até jogar mal e vencer com um gol de pênalti no último minuto", diz Adhemar, artilheiro que amarga jejum de 70 dias sem marcar um golzinho . "Sinto que a urucubaca vai acabar." Como sempre, Mário Sérgio não definiu o time. Fábio Santos pode ser o lateral-direito e Anaílson pode ganhar a vaga no meio-campo de Luis Carlos Capixaba, que foi expulso. Marco Aurélio, após cumprir suspensão, volta. O ala Zé Carlos, machucado, continua de fora. Independente do esquema - 3-5-2 ou 4-4-2 - o São Caetano será um time mais ofensivo, obrigatório para quem joga em casa e diante de uma torcida pequena, porém, exigente.