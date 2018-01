São Caetano reclama da arbitragem Desde a final da Copa João Havelange, em 2000, quando o Vasco foi favorecido, qualquer erro de arbitragem contra o São Caetano desperta a "síndrome de São Januário". A bola de cabeça de Somália, que ultrapassou a linha de gol e que o juiz Luís Marcelo Cansian ignorou, reviveu a revolta adormecida no clube do ABC paulista, depois da derrota por 1 a 0 para o São Paulo, neste domingo, pelo Brasileiro. O desabafo do técnico Tite: "Não pensem que sou Poliana, um coitadinho, ingênuo. Na hora de definição, o peso do São Paulo é maior do que o do São Caetano. Foi um absurdo o que aconteceu. A bola entrou. Todos viram e não foi confirmado o empate. Estou mais triste do que revoltado." Os jogadores do São Caetano seguiam a mesma teoria da conspiração. "Está na cara que não interessa a ninguém o São Caetano chegar até a Libertadores. Os clubes tradicionais são beneficiados quando nos enfrentam. Houve gol, houve pênalti a nosso favor. Terrível", criticou Dininho. O mais revoltado, porém, era Somália, aquele que deu a cabeçada que o goleiro Rogério Ceni não conseguiu defender. "Olha, eu não tenho por que mentir. Eu cabeceei forte e a bola passou a linha. Eu já estava comemorando. Quando olhei para o lado, me senti como um bobo. Ninguém estava celebrando comigo. Vi que o juiz teve a coragem de não confirmar o gol. Como é que não vamos acreditar que existe algo preparado para nos prejudicar?", perguntava, raivoso, o atacante. A diretoria do São Caetano já decidiu: vai protestar junto à Comissão de Arbitragem da CBF. "Pediremos uma coisa apenas: o aperfeiçoamento dos juízes. Eles são muito ruins e sem personalidade. Auxiliam os clubes mais tradicionais. Estamos cansados de perder para os árbitros", reclamou o supervisor Carlos Leite.