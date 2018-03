São Caetano recua e faz treino secreto A pedido da comissão técnica a diretoria do São Caetano acertou a liberação do Estádio do Pacaembu para que o time faça seu apronto final antes do primeiro jogo da decisão do título paulista de 2004. O treinamento, inicialmente previsto para o próprio Estádio Anacleto Campanella, no ABC, começará às 9 horas, com portões fechados até as 11 horas. "Será uma boa oportunidade para o pessoal entrar no Pacaembu, que agora é cada vez mais raro. É bom a gente ver o estado do campo e já acertar alguns detalhes nele próprio", comentou o técnico Muricy, que só pretende orientar um treino tático. Mas este privilégio de reconhecer o gramado da decisão não é apenas do São Caetano. O Paulista fará o mesmo às 16 horas.