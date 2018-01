São Caetano reencontra Mário Sérgio Os jogadores do São Caetano vão reencontrar o técnico Mário Sérgio, que dirigiu o clube recentemente, no confronto de sábado à tarde, em Curitiba, diante do Atlético-PR. O clima, porém, é de bastante tranqüilidade. Tanto que, a três dias do confronto o técnico Tite já definiu a escalação do time do ABC. Mas ninguém consegue deixar de comentar o duelo com o antigo técnico do time, que deixou bons amigos no estádio Anacleto Campanella. "Ele sempre foi muito franco com a gente, nos defendendo dentro e fora de campo", disse o meio-campista Ramalho, ao elogiar Mário Sérgio. "Ele sabe muito e nos ajudou a vencer muitos jogos", confirmou Adhemar. O técnico Tite concorda com os elogios ao colega. "Estou aqui complementando um trabalho planejado pelo Mário Sérgio, que teve um toque rápido do Nelsinho (Baptista, outro que dirigiu o time no Brasileiro)", afirmou. Em 6º lugar no Brasileiro, com 62 pontos, o São Caetano terá apenas uma mudança para este jogo contra o Atlético. Thiago entra no lugar do zagueiro Gustavo, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática.