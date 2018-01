São Caetano reforça preparo no gol A apresentação dos jogadores do são Caetano foi frustrante para aqueles que imaginavam encontrar novos reforços e também uma relação de dispensados. A principal novidade foi a apresentação do treinador de goleiros Chiquinho, ex-Vitória-BA, que passa a integrar a comissão técnica por indicação do técnico Mário Sérgio. O próprio técnico elogiou muito a condição profissional de Chiquinho a quem qualificou como "homem de extrema confiança". A preparação física continua à cargo de Flávio de Oliveira. A diretoria promete mudanças no elenco somente para o dia 3 de janeiro, quando todos se apresentam para o período de pré-temporada. Os jogadores com situação definida passarão, a partir desta terça-feira, por avaliações físicas, na Unicid (Universidade da Cidade de São Paulo). Até a reapresentação no início do ano, a diretoria pretende resolver algumas pendências. Os volantes Claudecir e Magrão, ambos ligados ao Palmeiras, só devem se apresentar nesta terça-feira. E, dificilmente, continuarão no ABC. Para seus lugares já estão acertados Marcos Aurélio, ex-Palmeiras, e Ramalho, do Bahia. Está definida também a contratação do lateral-direito Rafael, ex-São Paulo e que acabou envolvido numa troca com o meia Esquerdinha. O atacante Zé Carlos, do Goiás, também é dado como certo.