São Caetano renova com Anderson Lima Para não perder o lateral-direito Anderson Lima para o São Paulo, o São Caetano renovou contrato com o jogador até dezembro de 2007, com considerável aumento salarial. Ele acaba de voltar do Albirex Niigata (Japão) e tinha contrato até 2006, mas tinha sido contatado pelo dirigentes do Morumbi. O clube também acertou com o volante Marabá, do Internacional-RS. A permanência de Anderson Lima no Anacleto Campanella virou uma questão de honra para a direção do São Caetano. O presidente afastado, Nairo Ferreira de Souza, punido por dois anos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido a morte do zagueiro Serginho, criticou diretamente a postura do São Paulo, que, inicialmente, entrou em contato com o jogador para depois falar com o clube onde ele tem contrato. ?Isso tem que ser o contrário?, avisa Ferreira. Ele, no entanto, não revela o valor da multa rescisória, mas garante que ?não será fácil para eles (São Paulo) tirarem o Anderson Lima da gente?. O São Caetano também já acertou com o volante Marabá, de 29 anos, revelado pelo Goiás e com passagem pelo Cruzeiro. Ele foi indicado pelo técnico Nelsinho Baptista, que o conhecia dos tempos do Goiás. O clube também acertou com o zagueiro Diguinho, do União São João, e com o lateral-esquerdo Edinho, do Paraná. O volante Ângelo, que deixou a Ponte Preta, também deve ser apresentado na segunda-feira.