São Caetano se classifica nos pênaltis O São Caetano se classificou às quartas-de-finais da Taça Libertadores da América ao vencer o Universidad Católica, do Chile, na cobrança de penalidades máximas, por 4 a 2, nesta quarta-feira à noite, no estádio Anacleto Campanella, no ABC. No tempo normal houve empate por 1 a 1. O próximo adversário do Azulão será o Peñarol, do Uruguai. O jogo teve dois tempos distintos. No primeiro, o São Caetano se impôs, mesmo com Marcos Senna improvisado na lateral direita no lugar de Russo, machucado. Jair Picerni optou por um meio-campo ofensivo, com apenas o volante Serginho e três meias: Ailton, Adãozinho e Robert. O time brasileiro reclamou muito de um gol anulado marcado por Ailton, após passe de Anaílson, aos 35 minutos. Aos 40 minutos, o mesmo Ailton mandou a bola na trave. Cinco minutos depois, Ailton deu um passe perfeito para Brandão, dentro da pequena área, apenas completar. O time chileno chegou ao empate logo aos seis minutos, quando Norambuena desviou de cabeça uma bola levantada da intermediária. A partir daí, o São Caetano perdeu a tranqüilidade, se entregando à catimba do adversário. A decisão foi para a cobrança de penalidades. E deu São Caetano, por 4 a 2. Adãozinho abriu para o São Caetano, mas Ramirez igualou. Marcos Senna converteu a segunda cobrança, mas Norambuena empatou; Marlon fez 3 a 2 e Segovia chutou por cima do gol, só que na seqüência Rubens Cardoso mandou a bola na trave. O chileno Ormázabal não acreditou quando Silvio Luiz defendeu a sua cobrança. O zagueiro Daniel bateu forte e completou a série, dispensando a última cobrança do adversário.